В Омске суд признал незаконной стройку на берегу Иртыша

В ходе прокурорской проверки было установлено, что администрация города Омска вопреки закону передала береговую полосу реки предпринимателю. Между тем, она должна быть доступна гражданам и находиться в федеральной собственности. Помимо этого строители начали демонтировать причал без необходимых документов.