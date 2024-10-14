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В Омске суд признал незаконной стройку на берегу Иртыша

Советский районный суд города Омска признал незаконным строительство многоквартирного дома в микрорайоне «Пригородный» на берегу реки Иртыш.

Источник: AP 2023

На строительство компанией «СЗ “Причал-55” жилого комплекса “Мирапорт” на улице Пригородная неоднократно жаловались омичи.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что администрация города Омска вопреки закону передала береговую полосу реки предпринимателю. Между тем, она должна быть доступна гражданам и находиться в федеральной собственности. Помимо этого строители начали демонтировать причал без необходимых документов.

«В целях устранения нарушений градостроительного, земельного и водного законодательства, прекращения строительства прокуратура вносила представления в адрес мэра горда Омска, застройщика и собственника, — сообщила “РГ” старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. — Однако в добровольном порядке требования прокуратуры исполнены не были.

Тогда прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании строительства незаконным. Требования прокурора были удовлетворены.

«Судебное решение будет изготовлено в течение 10 дней и после вступления в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение», — пояснили в ведомстве.

Также в Арбитражном суде рассматривается иск об истребовании земельных участков, находящихся в границах береговой полосы, в государственную собственность. Прокуратура также намерена обязать собственника причала привести его в соответствии с требованиями безопасности.

Расследование уголовных дел о халатности при выдаче разрешения на строительство ЖК «Мирапорт» и других допущенных нарушениях продолжается.