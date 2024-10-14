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Воронежцы рассказали об отравленных белках в парке «Танаис»

По словам очевидцев это продолжается два года.

Источник: АиФ Воронеж

В парке «Танаис» кто-то травит белок, рассказали подписчики telegram-канала «Подслушано Воронеж».

По словам воронежца, это происходит уже два года. Неизвестный человек оставляет отраву в кормушках и поилках для птиц, раскидывает яд по земле.

«В прошлом году было отравлено 99% белок. Мы пришли в лесопарк с ребенком, и были в шоке. Белки лежали на земле в судорогах, кто-то из них был уже мертв. Вчера подобрали белку и отвезли ее в ветеринарную клинику. Анализ показал, что она была отравлена сильным ядом».

Также горожанин сообщил, что заявление о неизвестном отравителе было написано в полицию.

Корреспондент vrn.aif.ru обратился за комментарием в пресс-службу концессионера парка. Там рассказали, что об отравлении белок известно только из объявлений, которые развешены по территории парка:

«Персонал парка оповещен — они будут внимательны к гостям. Но ничего подобного не видела ни наша команда, ни уборщики, которые работали до прихода нашей команды».

Также нам сообщили, что к лету 2025 года в парке появятся видеонаблюдение и ограждения. Концессионер надеется, что после этого станет проще отслеживать правонарушения.

Напомним, парк «Танаис» передали в концессию в июне текущего года. Его обновлением занимается команда предпринимателя Эдуарда Толоконникова при поддержке инвесторов Эдуарда Краснова и Дмитрия Хвастунова. На работы было выделено 415 миллионов рублей.

флора и фауна