Воронежцы рассказали об отравленных белках в парке «Танаис»

«В прошлом году было отравлено 99% белок. Мы пришли в лесопарк с ребенком, и были в шоке. Белки лежали на земле в судорогах, кто-то из них был уже мертв. Вчера подобрали белку и отвезли ее в ветеринарную клинику. Анализ показал, что она была отравлена сильным ядом».