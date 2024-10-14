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День донора проведут в трех муниципалитетах Кубани

В Краснодаре, Гулькевичском и Калининском районах проведут День донора.

Источник: Комсомольская правда

День донора проведут в трех муниципалитетах Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Врачи краевой станции переливания крови будут работать в Краснодаре, Гулькевичском и Калининском районах.

Акцию в Гулькевичском районе организуют 15 октября в ЦРБ по улице Комсомольской, 165. В Краснодаре День донора пройдет 17 октября на площади перед аэропортом. А в станице Калининской акцию проведут 19 октября в ЦРБ по улице Ленина, 145.

Ранее День донора провели в Славянске-на-Кубани.

«В Дне донора приняли участие 55 человек, врачи смогли заготовить более 20 литров крови. Спасибо донорам за активную жизненную позицию», — сказала замруководителя краевой станции переливания крови Виктория Базнамина.

здоровье
благотворительность