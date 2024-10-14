День донора проведут в трех муниципалитетах Кубани

Акцию в Гулькевичском районе организуют 15 октября в ЦРБ по улице Комсомольской, 165. В Краснодаре День донора пройдет 17 октября на площади перед аэропортом. А в станице Калининской акцию проведут 19 октября в ЦРБ по улице Ленина, 145.