Отопительный сезон начался в Петербурге 14 октября

Что же касается Петербурга, то погода в начале рабочей недели прогнозируется весьма однотипная, но по-настоящему осенняя. Из-за обилия облаков на город обрушатся осадки, но в виде мороси и небольшого дождя. Столбик термометра покажет до +9 градусов, ветер подует юго-восточный и северо-западный, но сильного усиления не будет.