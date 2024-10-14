Отопительный сезон начался в Петербурге 14 октября

Сегодня, 14 октября, в Петербурге официально стартует отопительный сезон. Тепло в дома начнет поступать в 12:00. Решение приняли из-за прогнозируемого похолодания. Об этом напомнили в пресс-службе Смольного.
— Теплоэнергетики заблаговременно обеспечили техническую готовность города к отопительному сезону. С 30 сентября, опираясь на данные синоптиков, мы начали периодическое протапливание. В первую очередь, подключили школы, детские сады, организации здравоохранения и социальной защиты. Также началось снабжение многоквартирных жилых домов, — отметил губернатор Александр Беглов.
Если после 12:00 батареи останутся холодными, то петербуржцев призвали обращаться в управляющие компании. Кроме того, можно позвонить по телефону 004.
К слову, по прогнозам синоптика Александра Колесова, первый мокрый снег ожидается уже завтра, 15 октября, на территории Ленинградской области, где сегодня также запустят регулярное отопление.
Что же касается Петербурга, то погода в начале рабочей недели прогнозируется весьма однотипная, но по-настоящему осенняя. Из-за обилия облаков на город обрушатся осадки, но в виде мороси и небольшого дождя. Столбик термометра покажет до +9 градусов, ветер подует юго-восточный и северо-западный, но сильного усиления не будет.