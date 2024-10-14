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Сотрудники Минздрава прошли вакцинацию против гриппа

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Министерства здравоохранения сегодня прошли вакцинацию против гриппа, передает корреспондент БЕЛТА.

«Практически полный состав нашего министерства вакцинировался», — отметила замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай.

По ее словам, Беларусь входит в ситуацию сезонного подъема заболеваемости респираторными инфекциями, приближается и сезон гриппа, который обычно приходится на январь-февраль.

Вакцинация является наиболее действенной мерой профилактики гриппа. «Для организации вакцинации предусмотрено все необходимое. В поликлиниках регионов сегодня имеется “Гриппол плюс” — трехкомпонентная вакцина, имеется “Ваксигрипп”. В ближайшее время появится вакцина “Инфлювак тетра”, поэтому все желающие имеют возможность привиться», — сказала Светлана Нечай.

В первую очередь, Минздрав делает акцент на вакцинацию групп риска: беременных женщин, детей в возрасте до 3 лет, людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями и др.

«Все проинформированы. Министерство здравоохранения, безусловно, должно показать пример, поэтому мы сегодня это мероприятие и проводим», — добавила главный государственный санитарный врач.

медицина