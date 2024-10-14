Бастрыкин заинтересовался видео омички, рассказавшей о нарушении прав инвалидов

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход проверки, организованной по факту нарушений прав женщины с инвалидностью из Омской области.
Омичка опубликовала в соцсетях видео, в котором говорит о нарушении е прав. Женщина проживает в Калачинске и является инвалидом 3 группы — страдает остеопорозом и из-за снижения прочности костей ей с трудом удается передвигаться.
По словам омички, сотрудники регионального Бюро медико-социальной экспертизы не изменяют ей программу реабилитации, которая не эффективна в ее случае.
Помимо этого, женщине не изменяют группу инвалидности. По этой причине омичка вынуждена сама обеспечивать себя дорогими лекарствами, а подход к двери дома и лестничные марши не оборудованы пандусом.
В СУ СК России по Омской области организовали процессуальную проверку по факту нарушений. В ходе проверки в ведомстве дадут оценку действиями (бездействию) ответственных лиц.
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял ход процессуальной проверки на личный контроль.
Ранее мы писали, что Бастрыкин взял на контроль ситуацию с предоставлением сиротам жилья в Омске.