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Бастрыкин заинтересовался видео омички, рассказавшей о нарушении прав инвалидов

Глава ведомства поставил ход проверки на личный контроль
Источник: Комсомольская правда

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход проверки, организованной по факту нарушений прав женщины с инвалидностью из Омской области.

Омичка опубликовала в соцсетях видео, в котором говорит о нарушении е прав. Женщина проживает в Калачинске и является инвалидом 3 группы — страдает остеопорозом и из-за снижения прочности костей ей с трудом удается передвигаться.

По словам омички, сотрудники регионального Бюро медико-социальной экспертизы не изменяют ей программу реабилитации, которая не эффективна в ее случае.

Помимо этого, женщине не изменяют группу инвалидности. По этой причине омичка вынуждена сама обеспечивать себя дорогими лекарствами, а подход к двери дома и лестничные марши не оборудованы пандусом.

В СУ СК России по Омской области организовали процессуальную проверку по факту нарушений. В ходе проверки в ведомстве дадут оценку действиями (бездействию) ответственных лиц.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял ход процессуальной проверки на личный контроль.

Ранее мы писали, что Бастрыкин взял на контроль ситуацию с предоставлением сиротам жилья в Омске.