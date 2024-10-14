16 октября в Ростове-на-Дону снова ожидается магнитная буря

16 октября 2024 года в Ростове-на-Дону ожидаются очередные магнитные возмущения, но в этот раз они не превысят самые низкие показатели — уровень G1 и Кр-индекс 5. Об этом можно судить по данным сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.