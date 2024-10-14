16 октября в Ростове-на-Дону снова ожидается магнитная буря

16 октября 2024 года в Ростове-на-Дону ожидаются очередные магнитные возмущения, но в этот раз они не превысят самые низкие показатели — уровень G1 и Кр-индекс 5. Об этом можно судить по данным сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
На графике видно, что неблагоприятный фон, сравнимый со слабой магнитной бурей, сохранится с полуночи до 6 утра.
После этого все резко вернется к нормальным значениям, а потом, с 18 часов до полуночи, будет еще один небольшой всплеск активности, но он не достигнет уровня бури.
Напомним, до этого мощные магнитные бури уровня G-4 с Кр-индексом 8 в донской столице отмечались с 10 по 12 октября. Метеозависимым людям, страдающим в подобные периоды, специалисты рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать.