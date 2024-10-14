Белоруска Арина Соболенко возглавила обновленный рейтинг WTA, победив в Ухане

Согласно опубликованной информации, у белоруски сейчас 9091 очков в активе. Она занимает первую строку рейтинга, сметив на второе место польскую теннисистку Игу Свентек. У нее сейчас в активе 8285 очков. На третьем месте находится американка Кори Гауфф с 5348 очками.