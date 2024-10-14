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Белоруска Арина Соболенко возглавила обновленный рейтинг WTA, победив в Ухане

Белоруска Соболенко заняла первое место в обновленном рейтинге WTA после Уханя
Источник: Комсомольская правда

Белорусская теннисистка Арина Соболенко возглавила обновленный рейтинг WTA, победив в Ухане третий раз.

Согласно опубликованной информации, у белоруски сейчас 9091 очков в активе. Она занимает первую строку рейтинга, сметив на второе место польскую теннисистку Игу Свентек. У нее сейчас в активе 8285 очков. На третьем месте находится американка Кори Гауфф с 5348 очками.

Напомним, что белоруска Арина Соболенко в третий раз подряд выиграла турнир в Ухане.

А еще мы узнали, что произошло после фееричной победы белоруски Арины Соболенко над китаянкой Чжэн Циньвэнь в Ухане 13 октября: «Посмотрим, была ли я достаточно хороша».