60 лет назад Брежнев совершил переворот и отправил Хрущева на пенсию вместо расстрела

«Практически во всех кругах — и колхозники, и рабочие, и интеллигенция, и военные круги, и политические понимали, что он не на своем месте, не соответствует должностям, которые он когда-то захватил, поэтому был составлен в 1964 году заговор. От него решили освободиться, и никто не стал за Хрущева биться — ну, разве что Анастас Микоян на пленуме ЦК КПСС был против отставки Никиты Сергеевича», — добавил историк.