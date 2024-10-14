Новый муниципальный маршрут свяжет Дудачный и Южный город в Самарской области

В Самарской области появится новый муниципальный маршрут «поселок Дудачный — микрорайон Южный город». Его запустят в январе 2025 года. Он будет включать в себя девять остановочных пунктов. Об этом сообщили на оперативном совещании регионального правительства.
«Большое количество жалоб поступает из-за отсутствия в поселке Дудачный общественного транспорта. Всего там проживает 230 человек. До ближайшей остановки — 5 км. Принято решение об открытии маршрута», — рассказал глава Волжского района.
На полное отсутствие автобусного сообщения обратили внимание властей жители населенного пункта. Автобусы будут останавливаться в п. Тридцатый, с. Подъем-Михайловка, п. Яблоневый Овраг, п. Ровно-Владимировка, с. Дубовый Умет, п. Самарский, п. Придорожный и Южный город.
Протяженность маршрута составит 70 км, время в пути — 1 час. Предполагается, что автобусы будут ходить два раза в неделю. А стоимость проезда сделают ориентировочно 50 рублей.