Синоптики рассказали, когда на этой неделе закончатся дожди и придет похолодание

Неделя началась с пасмурной и дождливой погоды. Лить, впрочем, начало еще в воскресенье. Сегодня зонтик тоже далеко можно не убирать. Циклон «Хельма» ослабевает и уходит на восток, но его влияние мы будем ощущать до вторника.
Уже к середине недели калининградцам обещают прояснение, вместе с которым, правда, придет и похолодание. Прогноз на ближайшие дни дает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
В понедельник, 14 октября, днем ждем около +10…+13 градусов. Сегодня будет облачно с прояснениями и в течение суток — периодические кратковременные дожди, которые утихнут к вечеру. Ветер в Калининграде в порывах до 10−14 м/с.
Во вторник днем — тоже до +10…+13 градусов, в течение суток облачно с прояснениями, периодические кратковременные дожди. Осадки прекратятся вечером. Ветер северо-западный, 4−8 м/с.
В среду, 16 октября, править будет антициклон: прекратятся осадки, небо прояснится, но ночью похолодает — в регионе начнутся заморозки. По области ожидается всего 0..+2 градуса (на почве заморозки до 0…-2), в ночные и утренние часы также вероятен туман. Днем температура составит +10…+12 градусов, малооблачно и без осадков. Ветер 3−5 м/с.
Такая погода сохранится до конца недели: ночные понижения температуры и заморозки, утренние туманы и вполне комфортную погоду днем, до +14…+16 градусов. Самое время для неспешных прогулок по осеннему парку.