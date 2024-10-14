Синоптики рассказали, когда на этой неделе закончатся дожди и придет похолодание

Неделя началась с пасмурной и дождливой погоды. Лить, впрочем, начало еще в воскресенье. Сегодня зонтик тоже далеко можно не убирать. Циклон «Хельма» ослабевает и уходит на восток, но его влияние мы будем ощущать до вторника.