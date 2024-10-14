В Омске резко выросло количество травмированных из-за гололёда

По данным регионального Минздрава, в Омске с прошлой пятницы выросло количество обращений в медицинские учреждения в связи с получением травм на гололёде. Как сообщили порталу Om1.ru в ведомстве, только в одной городской больнице № 1 было 290 обращений. Все пациенты получили травмы в результате падений на скользкой дороге.
В ГП № 1 гололёдные травмы получили 47 пациентов, а в городской больнице № 3 количество пациентов из-за падений выросло с 41 (за 4, 5 и 6 октября) до 159 (за 11, 12 и 13 октября). В МСЧ № 4, напротив, омичи стали обращаться реже — за эти выходные к помощи врачам прибегли только 168 пациентов, тогда как неделей ранее обращений было 215. В Минздраве отмечают, что падение на скользких дорогах может закончиться различными травмами — от ушибов до переломов и разрывов связок.
Заведующий травматологическим отделением поликлиники № 2 МСЧ № 4 Серей Гайзер рекомендует омичам на время гололёда отказаться от каблуков и шпилек и сделать выбор в пользу устойчивой обуви. На скользких участках дороги необходимо идти размеренным шагом и ни в коем случае не торопиться. При ходьбе не нужно держать руки в карманах, это увеличивает вероятность падения.
«Если падение всё же случилось, старайтесь приземляться на бок, так у вас больше шансов уберечь себя от травм лодыжки, руки и позвоночника. Если вы всё же получили травму — необходимо обратиться к врачу, ни в коем случае не заниматься самодиагностикой и самолечением», — отмечает специалист.