В Омске резко выросло количество травмированных из-за гололёда

В ГП № 1 гололёдные травмы получили 47 пациентов, а в городской больнице № 3 количество пациентов из-за падений выросло с 41 (за 4, 5 и 6 октября) до 159 (за 11, 12 и 13 октября). В МСЧ № 4, напротив, омичи стали обращаться реже — за эти выходные к помощи врачам прибегли только 168 пациентов, тогда как неделей ранее обращений было 215. В Минздраве отмечают, что падение на скользких дорогах может закончиться различными травмами — от ушибов до переломов и разрывов связок.