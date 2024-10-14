Жители пострадавшего от паводка севера Омской области продолжают получать выплаты

Пострадавшие от весеннего паводка жители Усть-Ишимского района Омской области получили выплаты на капремонт домов, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Всего выплаты получили 284 омича. Из бюджета на эти цели выделили 52 млн рублей.
Помимо этого, местные жители, которые полностью лишились своих домов из-за стихии, получили сертификаты на покупку нового жилья — 99 сертификатов на общую сумму более 288 млн рублей.
Как отметил Виталий Хоценко, власти продолжат поддержку пострадавших от весеннего паводка омичей.