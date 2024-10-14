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В аэропорту Красноярска полиция задержала дебошира из Тульской области

Уроженец Тульской области был пьян и громко ругался с пассажирами самолёта.

Источник: РИА "Новости"

В аэропорту Красноярска полицейские задержали дебошира из Тульской области, летевшего из Москвы. Об этом сообщили в транспортной полиции Сибири.

Уроженец Тульской области летел рейсом «Москва — Красноярск». Во время полёта мужчина громко материался, ругался с пассжирами, а также отказывался занять своё место. Работники аэропорта сообщили о мужчине в полицию.

Прибывшие правоохранители задержали мужчину и составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Как выяснится позже, дебошир был пьян.