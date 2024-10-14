В Казани временно запретят езду на электросамокатах и велосипедах, взятых напрокат. Это необходимо для обеспечения безопасности во время подготовки и проведения саммита БРИКС, сообщил на аппаратном совещании заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.
Ограничение будет действовать с 19 по 24 октября. Операторы к концу недели вывезут средства индивидуальной мобильности. Решение принято на основе заседания антитеррористической комиссии Казани.
Также в эти дни в центре города ограничат движение такси. Подробности можно будет узнать у перевозчиков.