В Казани временно запретят езду на электросамокатах и велосипедах, взятых напрокат. Это необходимо для обеспечения безопасности во время подготовки и проведения саммита БРИКС, сообщил на аппаратном совещании заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.