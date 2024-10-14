Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани временно запретят езду на электросамокатах и велосипедах

Это коснется средств индивидуальной мобильности, взятых напрокат.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани временно запретят езду на электросамокатах и велосипедах, взятых напрокат. Это необходимо для обеспечения безопасности во время подготовки и проведения саммита БРИКС, сообщил на аппаратном совещании заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Ограничение будет действовать с 19 по 24 октября. Операторы к концу недели вывезут средства индивидуальной мобильности. Решение принято на основе заседания антитеррористической комиссии Казани.

Также в эти дни в центре города ограничат движение такси. Подробности можно будет узнать у перевозчиков.