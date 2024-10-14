«Я думаю, 220 см - не предел». Один из самых высоких мужчин Минска имеет рост 207 см и появляется, как добрый волшебник - он развозит подарки

— Полгода мне пришлось прожить в Ашраме (город в Индии. — Ред.), это место, где живут йоги. И мне попался под Смолевичами йог-наставник 82-летний, там деревенька есть такая — Загорье. И мы с ним вместе полгода прожили в его домике. Каждое утро ходили босиком по траве, обливались холодной водой, вечером с лыжными палками пугали поселок.