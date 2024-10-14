«Я думаю, 220 см - не предел». Один из самых высоких мужчин Минска имеет рост 207 см и появляется, как добрый волшебник - он развозит подарки

В телешоу «Добрый вечер», которое телеканал «Беларусь 1» показал 12 октября, принял участие один из самых высоких мужчин Минска — Константин Якушев, рост которого 207 см. Он исполнил популярную песню «Прощай», а затем рассказал о себе.
— В прошлом я предприниматель владелец бизнеса, директор фирмы, — сказал Константин. — Пришел к друзьям и говорю: давайте придумаем что-нибудь. И попал совершенно случайно в фирму, забавная фирма — женский бизнес. Они занимаются реализацией шариков на праздничные мероприятия.
Константин развозит шары заказчикам. При росте 207 см его появление с шарами производит неизгладимое впечатление.
— Вы один из самых высоких в Беларуси? — спросил ведущий.
— Ну, наверное, есть люди прилично выше. Я думаю, 220 см — не предел. Просто мы редко встречаемся. Мы как-то прячемся и вылезаем очень неожиданно, — с улыбкой ответил Константин.
Он такой высокий в своих дедушек, которые были ростом за 2 метра.
Рассуждая о своем высоком росте, Константин рассказал:
— Мне порой неудобно говорить с собеседником, я стараюсь, как правило присесть, чтобы смотреть друг другу в глаза.
Он признался, что ощущает себя выше остальных, только когда идет в толпе. Константин привык, что на него постоянно обращают внимание. В быту приходится запасаться обувью соответствующего размера, потому что купить что-то подходящее оперативно, проблематично.
Константин водит машину. А когда сдавал экзамены в автошколе на «восьмерке», то раскладывал сиденье и сидел на спинке. Непросто было подобрать и первую машину.
— Когда у меня была первая машина, пришлось обрезать сиденье наполовину, потому что я не помещался между сиденьем и потолком, — со смехом сказала Константин.
Дочка Константина говорит о папе, как об искреннем и горячо ею любимой человеке:
— Своего папу я могу описать как веселого человека, который всегда может поддержать, помочь направить мысли в правильное русло.
Константин в свое время путешествовал в дальние страны.
— Полгода мне пришлось прожить в Ашраме (город в Индии. — Ред.), это место, где живут йоги. И мне попался под Смолевичами йог-наставник 82-летний, там деревенька есть такая — Загорье. И мы с ним вместе полгода прожили в его домике. Каждое утро ходили босиком по траве, обливались холодной водой, вечером с лыжными палками пугали поселок.
Ранее мы рассказывали как выглядел и что умел делать самый высокий человек в мире — белорус Федор Махнов ростом 285 сантиметров: «Чудо природы: ступня длиной 51 см, ладонь — 31 см».