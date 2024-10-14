Нацбанк Беларуси предупредил о прекращении обмена неденоминированных денег

Уточняется, что кассы Нацбанка находятся в Минске по улице Толстого, 6. Они работают с понедельника по четверг с 08.30 до 15.30. В пятницу время работы касса указывается следующее: с 08.30 до 14.30. Также говорится, что в субботу и воскресенье у касс выходной. А в предпраздничные дни время работы касс уменьшается на один час.