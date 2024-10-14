Нацбанк Беларуси предупредил о прекращении обмена неденоминированных денег. Подробности озвучили в пресс-службе Национального банка.
В сообщении сказано, что 31 декабря 2024 года завершается дополнительный период обмена банкнот белорусских рублей образца 2000 года. В пресс-службе обратили внимание на то, что старые белорусские рубли можно будет обменять до конца 2024 года в кассах Нацбанка без ограничения, а также без взимания вознаграждения.
Уточняется, что кассы Нацбанка находятся в Минске по улице Толстого, 6. Они работают с понедельника по четверг с 08.30 до 15.30. В пятницу время работы касса указывается следующее: с 08.30 до 14.30. Также говорится, что в субботу и воскресенье у касс выходной. А в предпраздничные дни время работы касс уменьшается на один час.
В Нацбанке подчеркнули, что с 1 января 2025 года банкноты номиналом 100, 500, 1000, 5000, 20 000 и так далее (речь идет о банкнотах образца 2000-го года) будут признаны недействительными. Сейчас же банкнота в 100 рублей будет обменен на одну копейку, а 50 000 рублей — на 5 рублей.
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