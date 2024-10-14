Двухэтажную «Аврору» запустят между Москвой и Петербургом с 19 декабря

Между Москвой и Петербургом начнет курсировать двухэтажная «Аврора». Она сформирована из 15 современных вагонов, в которых есть все для комфортной поездки. Единовременно поезд может перевезти одну тысячу пассажиров. Первый рейс назначен на 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
— Поезд будет «зеркально» отправляться из Москвы и Петербурга дважды в день: в 6:00 и в 13:50, — уточнили в пресс-службе.
Продажа билетов уже открыта. Купить их можно как в кассах вокзала, так и на сайте перевозчика.
Напомним, что ранее по техническим причинам изменили маршрут «Ласточки», курсирующем между Петербургом и Великим Новгородом. До 20 октября поезд будет следовать только до станции Обухово. Так, поезд отправится в путь из Великого Новгорода в 16:00, далее до Чудово Московское действующим расписанием, затем Любань