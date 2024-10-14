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Двухэтажную «Аврору» запустят между Москвой и Петербургом с 19 декабря

Двухэтажная «Аврора» единовременно может перевезти более одной тысячи пассажиров.

Источник: ФПК. Лучше поездом! — Telegram

Между Москвой и Петербургом начнет курсировать двухэтажная «Аврора». Она сформирована из 15 современных вагонов, в которых есть все для комфортной поездки. Единовременно поезд может перевезти одну тысячу пассажиров. Первый рейс назначен на 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

— Поезд будет «зеркально» отправляться из Москвы и Петербурга дважды в день: в 6:00 и в 13:50, — уточнили в пресс-службе.

Продажа билетов уже открыта. Купить их можно как в кассах вокзала, так и на сайте перевозчика.

Напомним, что ранее по техническим причинам изменили маршрут «Ласточки», курсирующем между Петербургом и Великим Новгородом. До 20 октября поезд будет следовать только до станции Обухово. Так, поезд отправится в путь из Великого Новгорода в 16:00, далее до Чудово Московское действующим расписанием, затем Любань 17:43—17:45, Тосно 18:03—18:04, Саблино 18:12—18:13, Колпино 18:23—18:25, а прибудет в Обухово в 18:39.