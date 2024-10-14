Двухэтажную «Аврору» запустят между Москвой и Петербургом с 19 декабря

Напомним, что ранее по техническим причинам изменили маршрут «Ласточки», курсирующем между Петербургом и Великим Новгородом. До 20 октября поезд будет следовать только до станции Обухово. Так, поезд отправится в путь из Великого Новгорода в 16:00, далее до Чудово Московское действующим расписанием, затем Любань 17:43—17:45 , Тосно 18:03—18:04 , Саблино 18:12—18:13 , Колпино 18:23—18:25 , а прибудет в Обухово в 18:39.