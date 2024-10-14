Мясная продукция подорожала в Иркутской области с начала 2024

Стали известны средние потребительские цены на товары в Иркутской области за 2024 год. Многие отмечают рост стоимости куриных яйц. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутскстате, самая максимальная цена достигла 128 рублей в январе, затем то поднималась, то опускалась. В сентябре стоимость остановилась на отметке в 113 рублей.
— Цена на молоко и сливки сильно не меняется, максимум разница за литр увеличивалась на 4−15 рублей. В сентябре 2024 пастеризованное молоко стоило 85 рублей, а стерилизованное — почти 117. Литр сливок можно купить за 411 рублей, — рассказывают в Иркутскстате.
Помимо этого с января по сентябрь подорожали куриные окорочка, еще в начале года их можно было купить за 313 рублей (килограмм), а в сентябре за 333 рубля. В целом все мясо увеличилось в цене, разница варьируется от 20 до 190 рублей. Так килограмм говядины без костей в сентябре можно было купить за 721 рубль (в январе — 673 рубля), свинину за 522 (в январе — 506 рублей), а баранину за 803 (в январе — 619 рублей).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что вдоль трасс Приангарья хотят провести хорошую телефонную связь.