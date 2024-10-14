ФМБА создало отечественную базу данных частот генетических вариантов населения РФ

«Во исполнение решений президента Российской Федерации В. В. Путина в период 2020—2024 годов Федеральным медико-биологическим агентством проведено полногеномное исследование с 30-кратным покрытием более 200 тыс. россиян, в результате которого создана первая в России и одна из крупнейших в мире баз данных популяционных частот генетических вариантов 120 тыс. условно здоровых человек», — говорится в сообщении.