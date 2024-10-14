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До +13°С и дожди прогнозируют в Беларуси 15 октября

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 13 градусов тепла и кратковременные дожди на большей части территории ожидаются в Беларуси 15 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Олбани: +8° 2 м/с 87% 746 мм рт. ст. +7°

Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 4−9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2−8, днем — 7−13 градусов тепла.