До +13°С и дожди прогнозируют в Беларуси 15 октября

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 13 градусов тепла и кратковременные дожди на большей части территории ожидаются в Беларуси 15 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.