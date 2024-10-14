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Красноярский ТЮЗ открывает большую сцену после капитального ремонта

Масштабное обновление культурного учреждения началось в 2022 году.

Источник: Правительство Красноярского края

Большая сцена Красноярского театра юного зрителя откроется после капитального ремонта уже 19 октября. Как сообщили в краевом правительстве, первым спектаклем, представленным в обновленном пространстве, станет «Аладдин. Сын портного» режиссера Даниила Ахмедова.

Техническая готовность объекта — 98,9%. Строители заменили инженерные сети, обновили фойе, крышу, гримерные комнаты артистов и административного блока, а также санузлы. Кроме того, местные мастера реставрировали старинные люстры театра.

— Проделанная работа впечатляет — это очередное достижение национального проекта «Культура» и красноярских творческих команд. Я прохожу по холлам и вспоминаю свое детство, очень давно здесь не был, — говорит Михаил Котюков, глава региона.

Долгожданным для сотрудников театра стал монтаж современного оборудования для механики сцены, которое не меняли с 1973 года. Сейчас репертуар культурного учреждения включает 49 спектаклей.

Напомним, что масштабное обновление Красноярского ТЮЗа началось в 2022 году — тогда обновили малую сцену комплекса.

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