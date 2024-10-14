В дни проведения саммита БРИКС в столице Татарстана перекроют ряд улиц

Жителям, которые проживают в домах в районе этих улиц, рекомендуется воздержаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. «Оставить свои машины можно на придомовых парковках, в гаражах, либо на иных участках, где не ограничена парковка», — отметил Ильдар Шакиров.