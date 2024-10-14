В дни проведения саммита БРИКС в столице Татарстана перекроют ряд улиц

В столице Татарстана на некоторых участках ограничат движение и парковку транспорта. Это необходимо для подготовки и проведения саммита стран БРИКС. На аппаратном совещании мэр Ильсур Метшин призвал СМИ довести информацию до жителей, а казанцев — заранее планировать маршрут.
«Все ограничения вводятся по рекомендациям правоохранительных органов и оргкомитета саммита. Это необходимо для обеспечения безопасности. Наша задача — максимально довести информацию до жителей, чтобы не было неожиданностей», — сказал глава Казани.
Как напомнил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров, с 22 по 25 октября запретят движение и парковку транспорта на следующих участках:
ул. Большая Красная от ул. Жуковского до ул. Япеева;
ул. Карла Маркса от ул. Жуковского до ул. Япеева;
ул. Театральная от ул. Дзержинского до ул. Касаткина;
ул. Пушкина от ул. Дзержинского до ул. Бассейной;
ул. Карла Фукса от ул. Бехтерева до ул. Дзержинского;
ул. Лобачевского от ул. Большой Красной до ул. Дзержинского;
ул. Кремлевской от площади Первого Мая до ул. Профессора Нужина;
С 16 по 25 октября будут недоступны проезжие части вблизи Деревни Универсиады, по улицам Рауиса Гареева и Петербургской и др.
По необходимости движение транспорта запретят с 22 по 25 октября на следующих участках:
ул. Пушкина от ул. Марселя Салимжанова до ул. Дзержинского;
ул. Татарстан от ул. Габдуллы Тукая до ул. Марселя Салимжанова;
ул. Карла Маркса от ул. Чехова до ул. Жуковского;
ул. Толстого от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной;
а также на улицах Большой Красной, Жуковского, Адамюка, Малой Красной, Бассейной, Касаткина, Кызыл Татарстан, по автомобильной дороге вдоль железнодорожной станции «Вахитово».
Жителям, которые проживают в домах в районе этих улиц, рекомендуется воздержаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. «Оставить свои машины можно на придомовых парковках, в гаражах, либо на иных участках, где не ограничена парковка», — отметил Ильдар Шакиров.
Дополнительно до 30 октября ограничено движение транспорта на ул. Пушкина вблизи Казанской Ратуши в связи с проведением монтажных и демонтажных работ на участке.
Также в период проведения саммита с 6:00 до 21:00 будут действовать ограничение движения грузового транспорта грузоподъемностью пять и более тонн в границах Малого и Большого Казанского кольца. По автомобильным дорогам города с 22 по 24 октября запретят перевозку опасных грузов.
Полный перечень улиц, где ограничат движение и парковку транспорта, можно увидеть по ссылке.