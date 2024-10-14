Мэрия Новосибирска заявила о завершении подключения отопления

16 сентября в Новосибирске начался отопительный сезон, с тех пор в прокуратуру области поступило 200 обращений на отсутствие тепла в домах.



Сейчас, судя по данным муниципальной карты, теплоснабжение отсутствует в 126 домах областного центра: 90 находится на правом берегу, 36 — на левом. Уточним, что отключения являются либо плановыми, либо аварийными.



Как рассказали в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска корреспонденту Сиб.фм, на 10 октября 2024 года к системе теплоснабжения было подключено 8299 многоквартирных домов с центральным отоплением. Подключены все объекты жилфонда, а также соцучреждения.