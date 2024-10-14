Врач назвал необходимые для сохранения бодрости продукты

Логинов отметил, что энергию сохраняют и повышают белковые продукты, включая яйца и греческий йогурт, а также бобовые, в том числе фасоль и чечевица. Белок и омега-3 жирные кислоты содержатся в орехах семенах льна, чиа и миндале.