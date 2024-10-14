Врач назвал необходимые для сохранения бодрости продукты

По словам врача, есть несколько доступных продуктов, которые помогают сохранить бодрость. К ним относится богатая клетчаткой и сложными углеводами овсяная каша. Очень полезна и крупа киноа, содержащая магний, белок и витамин В.
Логинов отметил, что энергию сохраняют и повышают белковые продукты, включая яйца и греческий йогурт, а также бобовые, в том числе фасоль и чечевица. Белок и омега-3 жирные кислоты содержатся в орехах семенах льна, чиа и миндале.
Из сладостей наиболее полезен для сохранения бодрости темный шоколад. Он содержит небольшое количество кофеина и теобромин. Употребление этого продукта в разумных количествах способствует сохранению концентрации внимания, повышает настроение человека.
Для борьбы с временной усталостью или ощущением упадка сил врач рекомендует употреблять в пищу бананы и яблоки. Эти фрукты богаты калием и являются источником антиоксидантов. Из напитков сохранению бодрости способствуют зеленый чай и обычная чистая вода.