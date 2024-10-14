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Врач назвал необходимые для сохранения бодрости продукты

Овсянка и орехи надолго обеспечат человека зарядом энергии, рассказал изданию Lenta.ru гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Владимир Логинов.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Каша
Источник: Freepik

По словам врача, есть несколько доступных продуктов, которые помогают сохранить бодрость. К ним относится богатая клетчаткой и сложными углеводами овсяная каша. Очень полезна и крупа киноа, содержащая магний, белок и витамин В.

Логинов отметил, что энергию сохраняют и повышают белковые продукты, включая яйца и греческий йогурт, а также бобовые, в том числе фасоль и чечевица. Белок и омега-3 жирные кислоты содержатся в орехах семенах льна, чиа и миндале.

Из сладостей наиболее полезен для сохранения бодрости темный шоколад. Он содержит небольшое количество кофеина и теобромин. Употребление этого продукта в разумных количествах способствует сохранению концентрации внимания, повышает настроение человека.

Для борьбы с временной усталостью или ощущением упадка сил врач рекомендует употреблять в пищу бананы и яблоки. Эти фрукты богаты калием и являются источником антиоксидантов. Из напитков сохранению бодрости способствуют зеленый чай и обычная чистая вода.