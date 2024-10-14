Власти Ростова начали искать подрядчика для ремонта пяти улиц

Власти Ростова-на-Дону объявили конкурс на ремонт пяти городских улиц. Извещения по каждому объекту опубликовали на сайте госзакупок.
Обновить хотят следующие отрезки дорог:
— переулок Университетский от улицы Красноармейской до улицы Максима Горького (исполнителя определят 2 ноября 2024 года, сумма контракта — 2,2 млн рублей);
— проспект Ворошиловский, между домами № 46 и 48 (исполнителя определят 5 ноября 2024 года, сумма контракта — немногим более 3 млн рублей);
— переулок Ставропольский от улицы Цезаря Куникова до переулка Ашхабадского (исполнителя определят 31 октября 2024 года, сумма контракта — 7,9 млн рублей;
— улица Ректорская (исполнителя определят 1 ноября 2024 года, сумма контракта — 5,9 млн рублей);
— улица 37-линия от улицы Ереванской до улицы Сарьяна (исполнителя определят 1 ноября 2024 года, сумма контракта — 4,4 млн рублей).
Окончание ремонтных работ запланировали на 25 ноября 2024 года. Средства выделят из местного бюджета. Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону.