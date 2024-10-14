Росатом намерен создать особо прочные материалы для космоса и атомпрома

По его словам, уже сейчас может быть обеспечен 80-летний ресурс новых материалов для традиционных реакторных технологий. «Но этого мало, мы также должны обеспечить конструкционными материалами реакторы IV поколения — новое поколение ВВЭР и реакторы на быстрых нейтронах, чтобы достичь лучших параметров энергоэффективности. Традиционные материалы при таких высоких нагрузках не могут обеспечить структурную стабильность и, соответственно, ресурс, поэтому решено использовать фактически металлооксидные композиты — дисперсно-упрочненные оксидами стали. Под это уже создается производственный участок, который позволит ежегодно получать нужные заготовки в объеме до 1 тыс. метров труб. К середине 2030-х годов рассчитываем обеспечить конструкционными материалами “быстрое” направление, высокопрочными кандидатными материалами — ВВЭР-С-1000 и ВВЭР-СКД. Значимое направление работ — жаропрочные материалы с рабочими температурами от 1,5 тыс. градусов для ВТГР и ядерных энергетических установок космического назначения», — рассказал Алексей Дуб.