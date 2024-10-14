Муниципальные парковки на некоторых улицах Казани будут закрыты почти неделю

«Будет опубликован список центральных улиц, на которых в этот период нельзя будет парковаться. Эвакуатор будет работать, но желательно до этого не доводить. Есть перечень улиц, где для автотранспорта (кроме аккредитованного) будут закрыты муниципальные парковки. Что касается остальных крупных трасс, на них возможны временные перекрытия для проезда кортежей», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.