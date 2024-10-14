Муниципальные парковки на некоторых улицах Казани будут закрыты почти неделю

В столице Татарстана с 19 по 25 октября владельцы авто, а также пользователи каршеринговых сервисов не смогут воспользоваться муниципальными парковками на улицах вблизи площадок Саммита стран БРИКС. В это время на местах будет парковаться аккредитованный транспорт организаторов саммита БРИКС. Об этом на аппаратном совещании доложил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.
«Будет опубликован список центральных улиц, на которых в этот период нельзя будет парковаться. Эвакуатор будет работать, но желательно до этого не доводить. Есть перечень улиц, где для автотранспорта (кроме аккредитованного) будут закрыты муниципальные парковки. Что касается остальных крупных трасс, на них возможны временные перекрытия для проезда кортежей», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.
В дни проведения саммита БРИКС будет ограничено движение и стоянка транспортных средств, перевозящих вещества высокой степени опасности по автомобильным дорогам города. Напомним, что парковку транспортных средств также ограничат на перекрытых участках движения.