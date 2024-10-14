В Заксобрании Иркутской области обсудили оздоровление русла реки Лена

Реку Лена предлагается включить в федеральную программу по оздоровлению крупных водных артерий страны. Проект соответствующего обращения разработан депутатами Законодательного Собрания Иркутской области и после его принятия будет направлен и правительство РФ. Документ обсуждался на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве, которое прошло под руководством Сергея Гомбоева.
Как пояснил Сергей Гомбоев, необходимость расчистки и углубления русла реки уже поднимался и на заседаниях профильного комитета, и с представителями Государственного Собрания Республики Саха (Якутия).
— Наши коллеги уже направили соответствующее обращение в федеральное правительство. Мы проработали текст инициативы с учетом специфики нашего региона, — пояснил Сергей Гомбоев.
В тексте обращения перечислены мероприятия, необходимые для оздоровления русла реки. Потребуется строительство и реконструкция канализационно-очистных сооружений в населенных пунктах, поднятие и утилизация затонувших судов, очистка водоохранных зон реки и ее притоков от мусора, работы по восстановлению экологической обстановки.
Проект постановления будет вынесен на рассмотрение депутатами во время очередной сессии областного парламента.
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