В Заксобрании Иркутской области обсудили оздоровление русла реки Лена

Реку Лена предлагается включить в федеральную программу по оздоровлению крупных водных артерий страны. Проект соответствующего обращения разработан депутатами Законодательного Собрания Иркутской области и после его принятия будет направлен и правительство РФ. Документ обсуждался на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве, которое прошло под руководством Сергея Гомбоева.