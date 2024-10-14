Новый антициклон принесет на Средний Урал дождь и мокрый снег

В Свердловскую область на несколько дней пришла довольно сухая и теплая погода. По данным метеослужб, в ближайшие трое суток характер погоды определит антициклон, который будет медленно отодвигаться на восток, а на смену ему придет новый антициклон.
«В конце рабочей недели Урал окажется в барической седловине между двумя антициклонами: увеличится облачность,
В период с 15 по 17 октября ночью столбики термометров будут опускаться до −2…-7 градусов, в низинах и горах — до −11…-13. В дневные часы воздух будет прогреваться до +5…+10 градусов. С 18 по 20 октября ночью +3…-2, днем +2…+7 градусов.