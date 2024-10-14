Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый антициклон принесет на Средний Урал дождь и мокрый снег

После кратковременного потепления в Свердловскую область вернется непогода.

Сейчас в Олбани: +8° 2 м/с 87% 746 мм рт. ст. +7°
Источник: Аргументы и факты

В Свердловскую область на несколько дней пришла довольно сухая и теплая погода. По данным метеослужб, в ближайшие трое суток характер погоды определит антициклон, который будет медленно отодвигаться на восток, а на смену ему придет новый антициклон.

«В конце рабочей недели Урал окажется в барической седловине между двумя антициклонами: увеличится облачность, 19—20 октября в Свердловской области вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя», — рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

В период с 15 по 17 октября ночью столбики термометров будут опускаться до −2…-7 градусов, в низинах и горах — до −11…-13. В дневные часы воздух будет прогреваться до +5…+10 градусов. С 18 по 20 октября ночью +3…-2, днем +2…+7 градусов.