Парламент Башкирии предложил открывать досуговые центры в жилых домах только после разрешения жильцов

Депутаты парламента Башкирии направили на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России проект федерального закона, который касается порядка открытия в жилых домах компьютерных, игровых, развлекательных и досуговых центров. Депутаты предлагают открывать их только с согласия жильцов, которое должно подтверждаться протоколом общего собрания собственников.
Подобные заведения, по словам председателя Госсобрания республики Константина Толкачева, вызывают претензии у граждан, они жалуются на шум, громкую музыку, мусор и ущерб общему имуществу дома.
— Предлагаемые изменения касаются в том числе действующих клубов: в случае принятия закона для дальнейшего осуществления деятельности они должны будут в течение полугода получить согласие собственников помещений, — отметил спикер.
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