В Казани во время саммита БРИКС в детсадах организуют дежурные группы

В Казани во время саммита БРИКС (22−24 октября) организуют дежурные группы в детсадах. Об этом на совещании в мэрии сообщила замруководителя исполкома города Гузель Сагитова.
По словам Сагитовой, из-за ограничений движения на определенных улицах, которые введут из-за саммита, некоторые родители могут столкнуться с проблемой доставки детей в дошкольные учреждения.
Как отметила спикер, для родителей, которые оставят детей дома во время саммита БРИКС, сделают перерасчет. Она добавила, что осенние каникулы в Казани для школьников стартуют с 21 октября. Учреждения дополнительного образования также временно приостановят свою деятельность. А студенты университетов и колледжей будут обучаться в дистанционном формате.
Ограничения на деятельность коснутся домов культуры, муниципальных библиотек и музеев, а занятия «Жизнелюбов» переведут на дистант.