В Казани во время саммита БРИКС в детсадах организуют дежурные группы

Как отметила спикер, для родителей, которые оставят детей дома во время саммита БРИКС, сделают перерасчет. Она добавила, что осенние каникулы в Казани для школьников стартуют с 21 октября. Учреждения дополнительного образования также временно приостановят свою деятельность. А студенты университетов и колледжей будут обучаться в дистанционном формате.