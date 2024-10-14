В Узбекистане ужесточили правила езды по «выделенкам»

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В Узбекистане по выделенной полосе на дорогах можно ездить исключительно общественному транспорту и автомобилям спецслужб, говорится в постановлении Кабинета министров страны.
Можно ли использовать «выделенки» водителям других транспортных средств?
Можно, однако с соблюдением некоторых моментов:
- использовать выделенную полосу только для въезда или выезда с прилегающих территорий;
- автомобиль не должен мешать движению приоритетного транспорта, который едет по «выделенке»;
- двигаться по полосе разрешено до участка с прерывистой линией в 50 метрах от въезда/выезда или до самого ближайшего такого участка.