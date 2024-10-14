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В Узбекистане ужесточили правила езды по «выделенкам»

Изменения повысят эффективность выделенных полос и использования общественного транспорта.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В Узбекистане по выделенной полосе на дорогах можно ездить исключительно общественному транспорту и автомобилям спецслужб, говорится в постановлении Кабинета министров страны.

Можно ли использовать «выделенки» водителям других транспортных средств?

Можно, однако с соблюдением некоторых моментов:

  • использовать выделенную полосу только для въезда или выезда с прилегающих территорий;
  • автомобиль не должен мешать движению приоритетного транспорта, который едет по «выделенке»;
  • двигаться по полосе разрешено до участка с прерывистой линией в 50 метрах от въезда/выезда или до самого ближайшего такого участка.