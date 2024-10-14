Парковку запретят в двух районах Новосибирска с 19 октября

С 19 октября на нескольких улицах в Калининском и Первомайском районах запретят парковку. Ограничения вводят для более эффективной уборки улиц и обеспечения безопасности дорожного движения.
— С 19 октября будет введен запрет парковки транспортных средств: от здания № 8 до здания № 6/1 на улице Рассветной и в обратном направлении; от здания № 11 до здания № 21 на улице Танковой, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Кроме того, грузовикам запретят парковаться на участке улицы Одоевского (между зданиями № 1/12 и 1/10) и в районе дома № 22 на улице Твардовского.