Парковку запретят в двух районах Новосибирска с 19 октября

— С 19 октября будет введен запрет парковки транспортных средств: от здания № 8 до здания № 6/1 на улице Рассветной и в обратном направлении; от здания № 11 до здания № 21 на улице Танковой, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.