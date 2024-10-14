Дорожные службы Нижнего Новгорода готовятся к первому снегопаду, который прогнозируется 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Спецтехника заранее начнет просыпать дороги, мосты и путепроводы, а также крутые спуски и подъемы, чтобы минимизировать число возможных аварийных ситуаций в городе. Кстати, этой зимой наводить порядок на дорогах Нижнего Новгорода будут 500 единиц специальной техники — вся она уже переоборудована и готова к холодному сезону.
Очевидно, что вместе с первым снегом на дорогах традиционно возникнут пробки. Автолюбителям самое время подумать о смене летней резины на более подходящую по сезону.
Как сообщалось ранее, снегопад в Нижегородскую область принесет циклон «Хельма», который сегодня обрушился снегом на столичный регион и Калужскую область. Однако в Нижнем Новгороде снег быстро растает, для установления снежного покрова еще слишком рано. Обычно это происходит в конце ноября.