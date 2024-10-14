Омский суд признал незаконным разрешение на строительство ЖК «Мирапорт»

Советский районный суд вынес решение по иску прокурора к департаменту архитектуры и градостроительства мэрии, а также к компаниям «Архитектурная группа Ин.форм», «Экспертстрой-К», «СЗ “Причал-55” и “Регион-Транзит”. Прокуратура признала строительство ЖК “Мирапорт” в Нефтяниках незаконным и потребовала остановить строительные работы.
Сегодня суд огласил резолютивную часть решения.
«Признаны недействительными: разрешение на строительство объекта “Многоквартирный дом с автостоянкой закрытого типа по ул. Пригородная в Советском АО г. Омска (первый и второй этапы)”, а также проектная документация и положительное заключение к ней, признаны незаконными действия по строительству данного объекта», — сообщили в пресс-службе суда.
Ранее омичи жаловались на появившиеся в соседних домах трещины на стенах. Компания ООО «СЗ “Причал-55” строила дом на берегу Иртыша, территория которого находилась в федеральной собственности.
Суд также выделил в отдельное производство иск к компании ООО «Регион-Транзит», на которую инстанция обязала привести причал в соответствии с требованиями безопасности. Производство по данному дело приостановлено. Проводится судебная строительно-техническая экспертиза.
Напомним, компания-проектировщик омского ЖК «Мирапорт» стала фигурантом уголовного дела.