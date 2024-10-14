Омский суд признал незаконным разрешение на строительство ЖК «Мирапорт»

«Признаны недействительными: разрешение на строительство объекта “Многоквартирный дом с автостоянкой закрытого типа по ул. Пригородная в Советском АО г. Омска (первый и второй этапы)”, а также проектная документация и положительное заключение к ней, признаны незаконными действия по строительству данного объекта», — сообщили в пресс-службе суда.