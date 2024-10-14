Фермеры Молдовы не могут обратиться за компенсацией к правительству из-за гибели урожая: Регламент составлен так, что большинству аграриев помощь не светит

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу совершил визит в Каушаны, где с удивлением узнал, что заявки на компенсацию потерь от засухи подали лишь восемь фермеров.
На что председателю правящей партии заочно ответил местный аграрий Серджиу Стефанко. По словам которого, такие вопросы Гросу должен адресовать не фермерам, а Министерству сельского хозяйства и правительству, которые составили регламент подачи заявлений таким образом, чтобы под него подходило меньшинство пострадавших от экстремальных погодных явлений, пишет t.me/romania_ru.
Стефанко напомнил, что в родном для спикера Кагульском районе, где урожай был уничтожен практически полностью, под критерии оказания помощи подошли всего 100 фермеров, заметив, что на таком фоне какие-либо вопросы к аграриям теряют смысл.
Заодно заочно обсудили и позорную реализацию программы «Европейское село» в каушанской Украинке, где за полмиллиона леев покрасили половину забора.