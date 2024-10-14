Фермеры Молдовы не могут обратиться за компенсацией к правительству из-за гибели урожая: Регламент составлен так, что большинству аграриев помощь не светит

На что председателю правящей партии заочно ответил местный аграрий Серджиу Стефанко. По словам которого, такие вопросы Гросу должен адресовать не фермерам, а Министерству сельского хозяйства и правительству, которые составили регламент подачи заявлений таким образом, чтобы под него подходило меньшинство пострадавших от экстремальных погодных явлений, пишет t.me/romania_ru.