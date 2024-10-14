В Пермском крае столбик термометра опустится до −14 на этой неделе

В Пермском крае на этой неделе, с 14 по 20 октября, ожидается смена погоды с ярким контрастом — от +10 до −14 градусов. Об этом информирует Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
14 и 15 октября, в крае осадков не ожидается. При этом ночью и утром жители региона застанут густой туман. В крае температура воздуха ночью понизится до −11… −6 градусов, а в низинах до — 14 градусов. Днем прогрев будет значительным — до +5…+10 градусов. В столице Прикамья днем ожидается +6…+8 градусов.
В среду, 16 октября, в северо-западной части региона (Гайны, Чердынь) пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит −7…-2 градуса, а днем потеплеет до +3…+8 градусов. В Перми будет без осадков, ночью −5 градусов, днем +5…7 градусов.
В четверг, 17 октября синоптики предупреждают пермяков об умеренных осадках в виде дождя, мокрого снега и снега. Ночью столбик термометра окажется на уровне −1…4 градусов, в Перми около 0 градусов. Днем потеплеет до 0…+5 градусов, в столице Прикамья температура будет не выше +3 градусов.
«По предварительному прогнозу, 18 октября в северных и восточных районах вновь установится снежный покров. Температурный фон, как накануне», — добавили метеорологи.