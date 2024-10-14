В Пермском крае столбик термометра опустится до −14 на этой неделе

14 и 15 октября, в крае осадков не ожидается. При этом ночью и утром жители региона застанут густой туман. В крае температура воздуха ночью понизится до −11… −6 градусов, а в низинах до — 14 градусов. Днем прогрев будет значительным — до +5…+10 градусов. В столице Прикамья днем ожидается +6…+8 градусов.