Фаррелл Уильямс рассказал, что Фрэнк Оушен пишет новую музыку

Последняя пластинка Оушена Blonde увидела свет в 2016-м. В прошлом году исполнитель в своих соцсетях представил сниппет новой песни, но так и не выложил ее в полной версии. Также ходили слухи о его совместном треке с певицей Розалией, но музыканты не подтвердили их.