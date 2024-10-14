Фаррелл Уильямс рассказал, что Фрэнк Оушен пишет новую музыку

Артист, продюсер и дизайнер Фаррелл Уильямс заявил, что звезда альтернативного R&B Фрэнк Оушен работает над новым материалом.
Как сообщил певец в интервью Зейну Лоу, Фрэнк наслаждается именно процессом создания музыки и, вероятно, поэтому не так много ее выпускает.
Последняя пластинка Оушена Blonde увидела свет в 2016-м. В прошлом году исполнитель в своих соцсетях представил сниппет новой песни, но так и не выложил ее в полной версии. Также ходили слухи о его совместном треке с певицей Розалией, но музыканты не подтвердили их.
Недавно свою любимую композицию Фрэнка назвал актер Брэд Питт.