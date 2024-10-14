В Екатеринбурге на аукционе «Литфонда» выставят на торги портрет жены Пикассо

За время 12 лет брака с Жаклин Рок Пабло Пикассо создал более 400 портретов в разных стилях. «Одна деталь остается неизменной на всех ее портретах — глаза. Пикассо вырисовывал их большими, миндалевидной формы, с задумчивым взглядом. В заявленном портрете художник изобразил свою музу в реалистическом облике, отойдя от привычной ему модернистской манеры и приемов кубизма», — сказано в сообщении. Лидирующая ставка за портрет — 55 тыс. руб.