В Екатеринбурге на аукционе «Литфонда» выставят на торги портрет жены Пикассо

За время 12 лет брака с Жаклин Рок Пабло Пикассо создал более 400 портретов в разных стилях. «Одна деталь остается неизменной на всех ее портретах — глаза. Пикассо вырисовывал их большими, миндалевидной формы, с задумчивым взглядом. В заявленном портрете художник изобразил свою музу в реалистическом облике, отойдя от привычной ему модернистской манеры и приемов кубизма», — сказано в сообщении. Лидирующая ставка за портрет — 55 тыс. руб.
Самым дорогим лотом станет уникальный памятник средневековой агиографической литературы «Житие Василия Нового и Григориево видение». В представленной рукописи 165 полностраничных цветных миниатюр. Стартовая цена за рукописную реликвию составит 800 тыс. руб.
Также на торги выставят картину уральского художника Миши Брусиловского «Сиреневая Леда» (1991 год) на сюжет из греческой мифологии. «Работа повествует о Зевсе, плененном красотой Леды, дочери царя Этолии — Фестия, который явился к ней в облике лебедя», — рассказали в «Литфонде». Лидирующая ставка за полотно составляет 280 тыс. руб.
Кроме того, на аукционе будет представлен комплект хромолитографированных открыток по рисункам знаменитого мастера и законодателя моды Льва Бакста, представленных в издании «Фея кукол» (Санкт-Петербург, 1904 год).