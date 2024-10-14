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Онищенко высказался о квадробинге

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Квадробинг нельзя относить к сфере психиатрии, при этом само направление нуждается в дальнейшем изучении, заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Источник: © РИА Новости

«Сказать, что это (квадробинг — ред.) психиатрическое заболевание, я точно говорю, что это нет. Но! Но если это факт, когда мама ведет на поводке ребенка, то с мамой надо разбираться. Скорее всего, у нее психиатрия какая-то. Потакать таким вещам, так унижать свое дитя, наверное, я бы не стал. Давайте поизучаем», — сказал Онищенко в ходе видеомоста на тему «Биобезопасность стран ЕАЭС» в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Квадробинг или квадробика — подражание поведению животных, которым занимаются в основном дети. К примеру, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках. Движение вызвало дискуссию в России как среди общественности, так и среди парламентариев и политиков.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в адрес детского омбудсмена РФ с предложением ввести в России наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. С предложением запретить в России субкультуру квадроберов также ранее выступала сенатор Наталия Косихина.

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