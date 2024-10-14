Онищенко высказался о квадробинге

«Сказать, что это (квадробинг — ред.) психиатрическое заболевание, я точно говорю, что это нет. Но! Но если это факт, когда мама ведет на поводке ребенка, то с мамой надо разбираться. Скорее всего, у нее психиатрия какая-то. Потакать таким вещам, так унижать свое дитя, наверное, я бы не стал. Давайте поизучаем», — сказал Онищенко в ходе видеомоста на тему «Биобезопасность стран ЕАЭС» в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».