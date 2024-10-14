В Крыму ученые нашли озеро, которому около 1,8 млн лет

Научный сотрудник НСПК пещеры «Таврида» Богдан Зайцев рассказал, что во время раскопок нашли отложения, свидетельствующие о том, что в километре от пещеры «Таврида» находилось озеро. Эта догадка подтвердилась, когда ученые обнаружили останки древних животных, обитавших у воды. Как уточнил Зайцев, речь идет о нырковых утках. Кроме того, был обнаружен фрагмент кости выдры.