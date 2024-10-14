Неподалеку от пещеры «Таврида» в Крыму ученые нашли озеро, которому около 1,8 млн лет. Об этом сообщает КИА.
Научный сотрудник НСПК пещеры «Таврида» Богдан Зайцев рассказал, что во время раскопок нашли отложения, свидетельствующие о том, что в километре от пещеры «Таврида» находилось озеро. Эта догадка подтвердилась, когда ученые обнаружили останки древних животных, обитавших у воды. Как уточнил Зайцев, речь идет о нырковых утках. Кроме того, был обнаружен фрагмент кости выдры.
«Это говорит о том, что неподалёку от пещеры, в долине реки Фундуклы (в нескольких километрах от Зуи), примерно 1,8 миллионов лет назад существовало озеро», — отметил научный сотрудник.
Ученые уже составляют палеографическую карту, а также изучают древние террасы. Они обнаружили древний источник воды.
«По полученным данным озеро большое и глубокое, располагалась оно вдоль реки Зуя», — отметил старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН Александр Лавров.
По его словам, природная дамба располагалась к северу от трассы «Таврида».