Рыбак утонул в реке Вилия в 1,5 метрах от берега

В реке Вилия возле деревни Михневичи 13 октября утонул 43-летний рыбак, сообщает ОСВОД. Тело мужчины нашли в полутора метрах от берега на глубине один метр.
Накануне компания из трех человек выехала для рыбалки и отдыха на водоем, крепкие спиртные напитки у них были с собой. Мужчины не только рыбачили, но и выпивали.
Утром 13 октября мужчины не обнаружили своего друга, при этом его верхняя одежда, рыбные снасти, мобильный телефон остались в палатке.
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