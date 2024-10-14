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Рыбак утонул в реке Вилия в 1,5 метрах от берега

Тело рыбака нашли в Вилии в полутора метрах от берега на глубине один метр
Источник: Комсомольская правда

В реке Вилия возле деревни Михневичи 13 октября утонул 43-летний рыбак, сообщает ОСВОД. Тело мужчины нашли в полутора метрах от берега на глубине один метр.

Накануне компания из трех человек выехала для рыбалки и отдыха на водоем, крепкие спиртные напитки у них были с собой. Мужчины не только рыбачили, но и выпивали.

Утром 13 октября мужчины не обнаружили своего друга, при этом его верхняя одежда, рыбные снасти, мобильный телефон остались в палатке.

Мы писали, что один из самых высоких мужчин Минска имеет рост 207 сантиметров и появляется, как добрый волшебник — он развозит подарки. «Я думаю, 220 см — не предел» (подробнее здесь).

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