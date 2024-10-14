Нижегородский ветеран Александр Самарин умер в возрасте 104 лет

В Дзржинске умер ветеран Великой Отечественной войны Александр Иванович Самарин. Ему было 104 года. Печальную новость сообщил в своем телеграм-канале председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин.
Александр Иванович ушел на фронт совсем молодым, участвовал в боях под Смоленском и Ярцевым, был тяжело ранен, но не сломлен духом. Затем он занимался подготовкой бойцов — учил их управлять танком.
По словам Евгения Люлина, он приезжал к Александру Ивановичу этой весной, чтобы лично поздравить его с днем рождения. На память у него остались фотографии с этой встречи, которые он также опубликовал в своем телеграм-канале.
— Очень тяжела для меня эта утрата, — признался Евгений Люлин. — Александр Иванович был чуть старше моего отца, и я по-сыновьи часто прислушивался к его словам. Жить по совести и даже в пасмурную погоду находить время для улыбки.
Ранее сообщалось, что ушел из жизни известный нижегородский врач Михаил Капелюш. 7 октября он отправился в больницу и пропал. Спустя неделю стало известно, что он умер.