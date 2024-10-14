Нижегородский зоопарк «Лимпопо» перейдет на зимнее расписание 15 октября

Нижегородский зоопарк «Лимпопо» переходит на зимний режим работы 15 октября, сообщает пресс-служба страны птиц и зверей. Со вторника зоопарк будет работать с 9:00 до 17:00. Кассы закрываются на час раньше, в 16:00.
— Корректировка режима работы связана с сокращением продолжительности светового дня, — объяснили в зоопарке.
Напомним, с середины апреля зоопарк работал по летнему расписанию, до 19:00. Двери «Лимпопо» открыты для посетителей каждый день, включая выходные и праздники.
Ранее сообщалось, что Нижегородский кремль переходит на зимний режим работы.