Нижегородский зоопарк «Лимпопо» перейдет на зимнее расписание 15 октября

Нижегородский зоопарк «Лимпопо» переходит на зимний режим работы 15 октября, сообщает пресс-служба страны птиц и зверей. Со вторника зоопарк будет работать с 9:00 до 17:00. Кассы закрываются на час раньше, в 16:00.