В Новосибирске вводится режим черного неба

Режим «чёрного» неба вводится в Новосибирске из-за неблагоприятных метеорологических условий с 18 часов 14 октября до 10:00 пятницы 18 октября. Об этом сообщает официальный сайт Минприроды НСО.
«Режим черного неба» означает безветренную погоду, при которой выбросы предприятий и выхлопные газы автомобилей не рассеиваются, а надолго остаются в воздухе.
Администрациям предприятий в такие дни рекомендуют сократить выбросы. А горожанам — меньше гулять на улице и не заниматься спортом на открытом воздухе.