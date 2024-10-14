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В Новосибирске вводится режим черного неба

Предприятиям рекомендуют сократить выбросы, а обывателям — меньше бывать на улице.

Режим «чёрного» неба вводится в Новосибирске из-за неблагоприятных метеорологических условий с 18 часов 14 октября до 10:00 пятницы 18 октября. Об этом сообщает официальный сайт Минприроды НСО.

«Режим черного неба» означает безветренную погоду, при которой выбросы предприятий и выхлопные газы автомобилей не рассеиваются, а надолго остаются в воздухе.

Администрациям предприятий в такие дни рекомендуют сократить выбросы. А горожанам — меньше гулять на улице и не заниматься спортом на открытом воздухе.

экология