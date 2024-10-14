Минздрав Башкирии перечислил факторы риска развития рака молочной железы

Министерство здравоохранения Башкирии назвало факторы риска развития рака молочной железы.
Данный вид онкологического заболевания, по данным ведомства, является одним из самых распространенных как в России, так и в мире. К группе риска специалисты относят никогда не рожавших женщин, принимавших длительное время гормон эстроген, а также тех женщин, у которых рано начались менструации или же поздно наступил климакс.
— Также к факторам риска относят избыточный вес, вредные привычки, гинекологические заболевания, ушибы и травмы молочных желез, — отметили в Минздраве.
Представители ведомства утверждают, что заболевание можно обнаружить самостоятельно. Женщине следует проводить самоосмотр каждый месяц после менструации и обратить внимание на изменения кожных покровов, сосков, выделений и уплотнений в области груди и в подмышках.
«Золотым стандартом» диагностики и безальтернативным метод выявления всех известных вариантов рака груди, в том числе непальпируемого, специалисты называют маммографию. Она входит в программу скрининга в России. Каждой женщине от 40 до 75 лет рекомендуют проходить процедуру дважды в год.
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