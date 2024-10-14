Минздрав Башкирии перечислил факторы риска развития рака молочной железы

Данный вид онкологического заболевания, по данным ведомства, является одним из самых распространенных как в России, так и в мире. К группе риска специалисты относят никогда не рожавших женщин, принимавших длительное время гормон эстроген, а также тех женщин, у которых рано начались менструации или же поздно наступил климакс.