Очередная сессия Законодательного собрания Иркутской области пройдет 16 октября

Несколько вопросов будут касаться изменения статуса муниципальных образований в регионе: речь идет об образовании муниципальных округов. Подобные преобразования ждут поселения в Иркутской области новых муниципальных округов. Речь идет об объединении поселений в Иркутском, Качугском, Жигаловском, Нукутском и Заларинском районах. Еще один важный законопроект, который планируют рассмотреть депутаты, касается внесения новых требований к работе некоторых заведений общественного питания. Предлагается ограничить время работы заведений определенного типа. Кроме того, на сессии парламентарии должны будут утвердить во втором чтении изменения, вносимые в Стратегию социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года.