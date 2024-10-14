Очередная сессия Законодательного собрания Иркутской области пройдет 16 октября

Очередная, 16-я сессия Законодательного собрания Иркутской области состоится 16 октября. Уже утвержден проект повестки — его обсудили на заседании коллегии областного парламента под руководством спикера Александра Ведерникова.
Несколько вопросов будут касаться изменения статуса муниципальных образований в регионе: речь идет об образовании муниципальных округов. Подобные преобразования ждут поселения в Иркутской области новых муниципальных округов. Речь идет об объединении поселений в Иркутском, Качугском, Жигаловском, Нукутском и Заларинском районах. Еще один важный законопроект, который планируют рассмотреть депутаты, касается внесения новых требований к работе некоторых заведений общественного питания. Предлагается ограничить время работы заведений определенного типа. Кроме того, на сессии парламентарии должны будут утвердить во втором чтении изменения, вносимые в Стратегию социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года.
Ассоциация муниципальных образований представит депутатам доклад о состоянии местного самоуправления, в который войдет информация об исполнении на местах нацпроектов, о кадровой обеспеченности и об основных проблемах, которые волнуют жителей районов Приангарья. Пройдет голосование по кандидатурам, предложенным для награждения Почетными грамотами Законодательного Собрания Иркутской области, всего в списке 13 человек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что депутаты Заксобрания обсудили на заседании профильного комитета ограничение для заведений общепита, работающих в жилых домах и поблизости от них — при несоблюдении определенных условий такие учреждения смогут продавать алкоголь только с 9:00 до 22:00.