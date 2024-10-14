Белгидромет: на неделе ожидаются заморозки до 4 градусов и туманы

«Осень этого сезона достаточно длительный период поддерживала в республике положительную аномалию температуры. Но в итоге она перешла к решительным действиям, — отметили в Белгидромете. — В понедельник, 14 октября, осенние процессы весьма заметны: атмосферные фронты от североатлантического циклона обусловили в республике пасмурную, ветреную с дождями погоду, а температура воздуха в дневные часы не превысит 8−14 градусов. Во вторник влияние циклона на погоду начнет ослабевать — в облаках появятся прояснения, а осадки примут кратковременный характер, при этом температурный фон продолжит понижаться».
В дальнейшем атмосферное давление станет расти, и инициатива перейдет к скандинавскому холодному антициклону. Осадки прекратятся, уменьшится плотность облаков, воздух по ночам будет интенсивно остывать. Температуры станут понижаться в зону заморозков. Днем будет от 5 до 14 градусов. В ночные и утренние часы неудобства водителям станут доставлять верные спутники осени — туманы, ухудшающие видимость до 500 м и менее.
Во вторник, 15 октября, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит 2−8, максимальная днем — 7−13 градусов.
В среду, 16 октября, ночью местами, днем по востоку страны ожидаются также кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — 1−6 градусов, при прояснениях заморозки 0 — минус 2 градуса. Днем воздух прогреется до 5−12 градусов.
В четверг, 17 октября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью на большей части территории заморозки от минус 4 градусов до нуля, местами минимальная температура воздуха составит 1−4 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 5−12 градусов.
В пятницу и субботу,
В воскресенье, 20 октября, будет без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью на большей части территории прогнозируются заморозки 0 — минус 4 градуса, местами минимальная температура воздуха — плюс 1−5 градусов. Максимальная температура воздуха днем — 7−14 градусов тепла.