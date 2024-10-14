Белгидромет: на неделе ожидаются заморозки до 4 градусов и туманы

«Осень этого сезона достаточно длительный период поддерживала в республике положительную аномалию температуры. Но в итоге она перешла к решительным действиям, — отметили в Белгидромете. — В понедельник, 14 октября, осенние процессы весьма заметны: атмосферные фронты от североатлантического циклона обусловили в республике пасмурную, ветреную с дождями погоду, а температура воздуха в дневные часы не превысит 8−14 градусов. Во вторник влияние циклона на погоду начнет ослабевать — в облаках появятся прояснения, а осадки примут кратковременный характер, при этом температурный фон продолжит понижаться».