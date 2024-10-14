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Один человек заболел гриппом и более 17 тысяч ОРВИ в Иркутской области

За неделю выявили 308 новых случаев COVID-19
Источник: Комсомольская правда

Жители Иркутской области продолжают болеть. Так за прошедшую неделю гриппом заразился один человек (на прошлой неделе — пять), а ОРВИ подтвердилось у 17 238 людей, это ниже эпидемического порога (на прошлой неделе — 18 746 случаев, а значит, уровень заболеваемости уменьшается). Как рассказали КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области, врачи выявили 308 новых случаев COVID-19.

— На сегодняшний день против гриппа привито 570 989 человек, в том числе 219 136 детей, — рассказывают специалисты.

Напомним, поставить прививку — это самая эффективная профилактическая мера. Также важно чаще мыть руки, пользоваться маской, проводить влажную уборку и проветривать дом или рабочий кабинет. При первых симптомах заболевания стоит обратиться к врачу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Ангарска проколол колесо машины скорой помощи из-за конфликта с водителем.